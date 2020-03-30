Ordu'da uyuşturucu ile mücadele sürüyor
Ordu'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
30.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:04
Ordu 'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen denetimlerde uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ünye ve Altınordu ilçesinde yapılan denetimlerde araçlarında ve üzerilerinde uyuşturucu madde bulunduran 8 kişi emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Şahısların üzerileri ve araçlarında yapılan aramada ise, 28 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ünye ve Altınordu ilçesinde yapılan denetimlerde araçlarında ve üzerilerinde uyuşturucu madde bulunduran 8 kişi emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinde uyuşturucu madde kullandıkları belirlenen 8 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Şahısların üzerileri ve araçlarında yapılan aramada ise, 28 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar maddesi ele geçirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ünye, Ordu, Güncel