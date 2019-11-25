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Ordu'da uyuşturucu operasyonları

Ordu'da uyuşturucu kullanımını önlemeye ve caydırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

25.11.2019 18:12 | Son Güncelleme: 25.11.2019 18:17Ordu'da uyuşturucu operasyonları
'da uyuşturucu kullanımını önlemeye ve caydırmaya yönelik çalışmalar sürüyor.

18 Kasım-24 Kasım 2019 tarihleri arasında Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında

Altınordu ilçesinde 4 adreste yapılan eş zamanlı operasyonda 14 gram esrar maddesi, 15 gram skunk maddesi ile 1 adet esrar öğütme aparatı, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde alışverişinden elde edilen para miktarlarının yazıldığı kağıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem başlatıldı. Adli işlemlerde 2 şahıs tutuklanırken, 1 şahıs ifadesinin ardından savcılıkça serbest bırakılırken 1 şahıs adli kontrol şartı ile salıverildi.

Öte yandan Ünye'de şüphe üzerine durdurulan 1 şahsın üzerinde yapılan aramada 12 gram, şüphe üzerine durdurulan 1 araçta bulunan 2 şahsın üzerilerinde ve araçta yapılan aramada 6 gram, Fatsa'da 1 şahsın üzerinde 2 gram, 1 şahsın üzerinde 2 gram, 1 şahsın üzerinde 3 gram, 1 şahsın üzerinde 190 gram esrar maddesi ele geçirildi. 1 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticaretinden ve uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı ayrı ayrı adli işlem yapıldı. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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