Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ordu'da uyuşturucu operasyonları - Haberler

Ordu'da uyuşturucu operasyonları

Ordu'da uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele sürüyor.

16.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:42
Ordu'da uyuşturucu operasyonları
Ordu 'da uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele sürüyor.

Ünye ilçesinde alınan bilgiler doğrultusunda bir eve yapılan operasyonda toplam 366 adet ecstasy hap ile 1 gram esrar maddesi geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi gözaltına alındı.

Altınordu ilçesinde 4 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 14 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ayrıca 4 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada toplam 4 gram metamfetamin maddesi ile 1 gram esrar maddesi ele geçirilirken ihbar üzerine bir evde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ticareti 1 kişi yakalandı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler : Ordu, 3. Sayfa

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Haberler
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Haberler
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı Haberler
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle tiyatro, kafe, sinema salonları ve kahvehaneler faaliyete kapatıldı
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Haberler
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Haberler
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı Haberler
Diyanet İşleri Başkanı "Toplanıp camiye gidenlere ne yapılacak?" sorusuna cevap verdi
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı Haberler
Son dakika: Koronavirüs salgını piyasaları vurdu! Dolar kuru 6.40'ı aştı
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı? Haberler
Uzman isim canlı yayında merak edilen soruya yanıt verdi: Türkiye'de vaka sayısı artar mı?