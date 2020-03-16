Ordu'da uyuşturucu operasyonları
Ordu'da uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele sürüyor.
16.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:42
Ordu 'da uyuşturucu satıcılarına karşı mücadele sürüyor.
Ünye ilçesinde alınan bilgiler doğrultusunda bir eve yapılan operasyonda toplam 366 adet ecstasy hap ile 1 gram esrar maddesi geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi gözaltına alındı.
Altınordu ilçesinde 4 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 14 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ayrıca 4 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada toplam 4 gram metamfetamin maddesi ile 1 gram esrar maddesi ele geçirilirken ihbar üzerine bir evde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ticareti 1 kişi yakalandı. - ORDU
Ünye ilçesinde alınan bilgiler doğrultusunda bir eve yapılan operasyonda toplam 366 adet ecstasy hap ile 1 gram esrar maddesi geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi gözaltına alındı.
Altınordu ilçesinde 4 şüpheli şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 14 adet ecstasy hap ele geçirildi. Ayrıca 4 kişinin üzerinde ve araçta yapılan aramada toplam 4 gram metamfetamin maddesi ile 1 gram esrar maddesi ele geçirilirken ihbar üzerine bir evde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ticareti 1 kişi yakalandı. - ORDU
Kaynak: İHA
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