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Ordu'da uyuşturucu operasyonları sürüyor

Ordu'da uyuşturucuya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

05.09.2019 18:43 Ordu'da uyuşturucu operasyonları sürüyor
Ordu'da uyuşturucuya yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Ünye ilçesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 1 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile arazisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 20 kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar esrar maddesi, 100 gram kenevir tohumu, 108 adet tüp/dal sigaraya basılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınarak adli işlemler başlatıldı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ile mücadele faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. - ORDU

Jandarma, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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