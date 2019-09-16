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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

16.09.2019 15:29Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Ordu'nun Akkuş ve Ünye ilçelerinde uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Akkuş ve Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile arazisinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 258 kök kenevir bitkisi, 3,5 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı. - ORDU

Akkuş, Ünye, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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