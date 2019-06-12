Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Ordu
'da uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.
Ordu Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, yaklaşık 3 aydır uyuşturucu ile mücadele kapsamında sürdürülen teknik ve fiziki takip sonucu Ünye
ilçesine bağlı Fevzi Çakmak
, Liseler, Kaledere
ve Çınarlık
mahalleleri ile Fatsa
ilçesinde çeşitli adreslere operasyon gerçekleştirdi.
Aramalarda 30 uyuşturucu hap ve 11 gram esrar ele geçiren ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin Ünye Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AAOrdu
, Güncel