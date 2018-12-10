Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

Ordu
'da, şehirler arası otobüste yolcu olarak bulunan kişinin üzerinde 245 extacy hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul
'dan Rize
'ye seyir halindeki şehirler arası otobüsle seyahat eden H.K'nın, uyuşturucu madde sevkıyatı yaptığı yönünde ihbar aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, otobüsü Altınordu
ilçesinde durdurdu.
Şahsın üzerinde ve eşyaları arasında yapılan aramada 245 extacy uyuşturucu hap ele geçirildi.
H.K'nin gözaltına alındığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ordu
10 Aralık 2018 Pazartesi 12:33