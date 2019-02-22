Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ve Kumru ilçelerinde 6 kişinin uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, yaklaşık 3 ay süren teknik takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramada kubar esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bin 870 lira bulundu.
O.K, B.K, E.T, C.Ö, A.A. ve F.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Güncel
Kaynak: AA