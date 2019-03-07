Ordu'da Uyuşturucu Operasyonu

Ordu'da bir otomobilde 3 kilo 100 gram skunk ele geçirildi.<br><br>İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi polis kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.<br><br>Ekiplerin otomobilde yaptığı aramada 3 kilo 100 gram skunk bulundu.<br><br>Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.<br><br>Zanlılardan U.E çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.