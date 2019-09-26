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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'nun Akkuş ilçesinde uyuşturucu maddeye yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

26.09.2019 13:47Ordu'da uyuşturucu operasyonu
Ordu'nun Akkuş ilçesinde uyuşturucu maddeye yönelik yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Ordu İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen faaliyette adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Akkuş İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ordu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2 şüpheli şahsın ev ve eklentileri ile arazisinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 4 kilo 400 gram kubar esrar maddesi ile bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ORDU

Akkuş, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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