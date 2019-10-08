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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

08.10.2019 18:46Ordu'da uyuşturucu operasyonu
Ordu'da, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ünye ve Gürgentepe ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişiyi fiziki ve teknik takibe aldı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda ise 1 kilo 246 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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