Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda 4 kişi yakalandı.
16.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:58
Ordu 'nun Ünye ilçesinde Ünye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda 4 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'nde uzun süredir takipte olan 4 kişinin evine düzenlenen operasyon sonucu 400 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar yakalandı. Operasyonda yakalanan erkek şahıslar E.A, OÇ ve bayan şahıslar G.A, H.G gözaltına alındı. Savcılıkta yapılan soruşturmanın ardından 2 bayan serbest bırakılırken, diğer 2 kişi tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ORDU
Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'nde uzun süredir takipte olan 4 kişinin evine düzenlenen operasyon sonucu 400 adet uyuşturucu hap ile bir miktar esrar yakalandı. Operasyonda yakalanan erkek şahıslar E.A, OÇ ve bayan şahıslar G.A, H.G gözaltına alındı. Savcılıkta yapılan soruşturmanın ardından 2 bayan serbest bırakılırken, diğer 2 kişi tutuklanarak Ünye M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ORDU
Kaynak: İHA
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