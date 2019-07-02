02.07.2019 17:19
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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Ordu

Ordu'da uyuşturucu satıcılarına karşı düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Ordu'da uyuşturucu satıcılarına karşı düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada Altınordu ilçesinde 3 şahsa yönelik yapılan operasyonda şüphelilere ait ikametlerde yapılan aramalarda 453 adet ecstasy hap, 15 gram sentetik kannabinoid, saksı içerisinde (4) kök Hint keneviri bitkisi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 475 TL para ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. - ORDU
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa

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