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Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Ordu'da iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

13.01.2020 15:27 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:32Ordu'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
'da iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen 7 kişi gözaltına alınarak tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan 3 şahsın üzerilerinde ve eşyalarında yapılan aramada toplam 493 adet ecstasy hap ile 18 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve haklarında uyuşturucu madde ticaretinden adli işlem yapılan şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

Ordu-İstanbul bağlantılı yapılan bir operasyonda uyuşturucu madde ticaretinden 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların birinin üzerinde yapılan aramada 1 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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