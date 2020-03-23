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Ordu'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Ordu'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

23.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:28
Ordu'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Ordu 'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde "sokak satıcısı" olduğu iddiasıyla Ş.Ş'yi ikametinde gözaltına aldı.
Üzerinde ve eşyalarının arasında 725 uyuşturucu hap bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ordu Adliyesine sevk edildi.
Zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Öte yandan emniyet yetkilileri 2'si yabancı uyruklu 14 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı idari işlem yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel

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