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Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

16.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 16:38Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sahilde gezen 3 kişiyi şüphe üzerine durdurarak arama yaptı.
Ekiplerin yaptığı aramada şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan uyuşturucu kullandıkları gerekçesiyle 4 kişi hakkında da adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu Ticareti, Fatsa, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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