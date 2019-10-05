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Ordu'da uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı

Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi tutuklandı.

05.10.2019 11:02Ordu'da uyuşturucudan 5 kişi tutuklandı
Ordu'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce uyuşturucu ile mücadele kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Altınordu ilçesinde 3, Ulubey ilçesinde 2 şahsın yakalanması, suç unsurlarının ele geçirilebilmesine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; 42 adet ecstsay hap, 75 gram esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 60 adet mermi ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ORDU

Uyuşturucu Ticareti, Ordu, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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