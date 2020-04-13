Ordu'da uyuşturucuya karşı çalışmalar sürüyor
Ordu'da uyuşturucu içiciliği ve satıcılığını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.
13.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:13
Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışma ve denetimlerde Altınordu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve araçta bulunan toplam 3 şüpheli şahsın üzerinde 7 gram, yine şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2 gram, Ünye 'de 3 şahsın üzerilerinde ve araçta yapılan aramada 9 gram, Fatsa 'da şüpheli bir aracın durdurulması sonucu araçta bulunan 2 şahsın üzerilerinde ve araçta yapılan aramada 6 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU
Kaynak: İHA