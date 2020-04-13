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Ordu'da uyuşturucuya karşı çalışmalar sürüyor

Ordu'da uyuşturucu içiciliği ve satıcılığını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

13.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:13
Ordu'da uyuşturucuya karşı çalışmalar sürüyor
Ordu 'da uyuşturucu içiciliği ve satıcılığını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ordu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışma ve denetimlerde Altınordu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve araçta bulunan toplam 3 şüpheli şahsın üzerinde 7 gram, yine şüpheli bir şahsın üzerinde yapılan aramada 2 gram, Ünye 'de 3 şahsın üzerilerinde ve araçta yapılan aramada 9 gram, Fatsa 'da şüpheli bir aracın durdurulması sonucu araçta bulunan 2 şahsın üzerilerinde ve araçta yapılan aramada 6 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmaktan dolayı adli işlem yapıldı. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Fatsa, Ünye, Ordu, 3. Sayfa
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