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Ordu'da vatandaşlar fırın ve marketlere koştu, belediye başkanı 'evlerinize dönün' dedi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Ordu'da da market ve fırınlara koştu.

11.04.2020 00:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:57
Ordu'da vatandaşlar fırın ve marketlere koştu, belediye başkanı 'evlerinize dönün' dedi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyanlar, Ordu 'da da market ve fırınlara koştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabında vatandaşlara seslenerek, "Fırınlar açık olacak, lütfen evlerinize geri dönün çağrısı" yaptı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ve Zonguldak ili için açıklanan 2 günlük sokağa çıkma yasağı sonrası Ordu'da vatandaşlar alışveriş yerlerine akın etti. Caddelerde uzun araç kuyrukları oluşurken, market ve fırınların önlerinde vatandaşlar alışveriş için sıra bekledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sokağa akın eden vatandaşlara sosyal medya hesabından seslenerek, "Fırınlar açık olacak, lütfen evlerinize geri dönün çağrısı" yaptı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Ordu, Güncel
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