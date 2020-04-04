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Ordu'da vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılıyor

Ordu'da vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılıyor.

04.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:28
Ordu'da vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılıyor
Ordu 'da vatandaşlara çeşitli yardımlar yapılıyor.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde mağduriyet yaşamaması için çeşitli tedbirler aldıklarını duyurdu.
Güler, çalışmalar kapsamında ihtiyaç sahibi 10 bin aileye gıda, 10 bin aileye meyve ve sebze, 10 bin aileye de hijyen malzemelerinin yer aldığı paketlerin dağıtılacağını vurguladı.
İhtiyaç sahibi ailelere her gün düzenli olarak ekmek ve yumurta da ulaştırılacağına işaret eden Güler, "65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün bir öğün sıcak yemek ikramında bulunulacağı gibi bu durumdaki vatandaşların evleri düzenli olarak dezenfekte edilecek." ifadesini kullandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise yürütülen çalışmalar sayesinde belediye bünyesinde ve etki alanındaki birçok noktaya dokunulduğu aktarıldı.
Hayata geçirilecek yeni tedbirlerle vatandaşın derdine derman olunacağının altı çizilerek, Büyükşehir Belediyesine ait mülklerde kiracı olan esnafın kiralarının ise 3 ay ertelendiği kaydedildi.
Toplu taşıma araçlarında yoğunluğu engellemek için 780 olan sefer sayısının 850'ye çıkartılacağı, toplu taşıma araçlarına aylık 190 bin lira yakıt desteğinin sağlanacağı vurgulandı.
Geçen hafta "Psikolojik Destek Hattı" kurulduğu da anımsatılan açıklamada, oluşturulan sokak hayvanlarını besleme ekibinin çalışmaları sayesinde hayvanların beslenme ihtiyaçlarının da düzenli olarak karşılandığına dikkat çekildi.
Evde kaldıkları süre boyunca 14 kitap okuyup özetini çıkartıp belediyeye ulaştıran öğrencilere ise 14 kitabın yer alacağı set hediye edileceği belirtildi.
Öte yandan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören de hijyen seferberliğinde görev alan temizlik işleri personelini ziyaret etti.
Tören, Kovid-19 ile mücadele kapsamında özveriyle çalışan temizlik personeline bin lira ikramiye vereceklerini bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Hilmi Güler, Ordu, Güncel
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