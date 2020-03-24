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Ordu'da Vefa Sosyal Destek Grubu 1172 vatandaşa hizmet verdi

Ordu'da 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 1172 kişiye hizmet verdi.

24.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:16
Ordu'da Vefa Sosyal Destek Grubu 1172 vatandaşa hizmet verdi
Ordu 'da 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olanlar için oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu", 1172 kişiye hizmet verdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, ikametlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının, pazar gününden itibaren çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Pazar sabahından itibaren 112'ye 239, 155'e 590, 156 jandarma çağrı merkezine 187, AFAD-GAMER merkezlerine 297 olmak üzere toplam 1313 talep ve istek başvurusu yapıldığı ifade edilen açıklamada, bu başvurulardan 1172'sinin, dün saat 00.00'a kadar gruplarda görevli personel tarafından yerine getirildiği aktarıldı.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vali Seddar Yavuz, evlerinde tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların mağdur olmamaları için devletin tüm kurumları ve personeliyle hizmete hazır olduğunu vurguladı.
Yaşanan salgının bir an önce engellenmesi için alınan önlemlere tüm vatandaşların istisnasız uymasının büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Yavuz, şunları kaydetti:
"Bizler de devletimizin almış olduğu tedbirleri hiçbir zafiyete uğratmadan uygulamaya çalışıyoruz. İnsan sağlığı, toplumun sağlığı her şeyin üzerindedir. Devletin tüm imkanları ve kaynakları seferber edilmiş durumdadır. Biz vatandaşımıza 'Kimseniz yoksa devletiniz var' diyoruz ve de bunu gösteriyoruz. Oluşturduğumuz Vefa Sosyal Destek Gruplarımız kısa sürede 1172 vatandaşımızın isteğini yerine getirerek hizmetinde bulundu."
Vali Yavuz, Ordululardan, alınan tedbirlere harfiyen uymalarını da istedi.

Kaynak: AA

Etiketler : AFAD, Ordu, Güncel

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