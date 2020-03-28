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Ordu'da virüse sıkı tedbir

Ordu'da korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla İl İdare Şube Başkanları ve İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı yapıldı.

28.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:14
Ordu'da virüse sıkı tedbir
Ordu 'da korona virüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlerin sonuçlarını değerlendirmek amacıyla İl İdare Şube Başkanları ve İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı yapıldı.

Koronavirüs salgınını önlemek ve yayılımını en aza indirilmesi amacıyla bugüne kadar alınan tedbirler ve kararların değerlendirildiği toplantının başlangıcında açıklamada bulunan Vali Seddar Yavuz, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan yeni tedbirlerin, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklandığını söyledi.

Vali Seddar Yavuz, yeni tedbirler noktasında Ordu'da yapılacak çalışmalar ve yürütülecek hizmetlerle ilgili olarak yaptığı konuşmasında, "Çin'de başlayan, daha sonra dünya genelinde yayılan, insan sağlığını tehdit eden ve birçok ülkede ölümlere sebep olan Koronavirüsle mücadele konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Devletimizin geliştirmiş olduğu ulusal politikaları, yerelde Valilik olarak titizlikle uyguluyoruz. Her bir vatandaşımızın canını korumaya özen gösteriyoruz. Bu salgınla mücadelede başta Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık Bakanlığımızın, diğer Bakanlıkların almış oldukları tedbirleri ve kararları titizlikle uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

"Terminallerde izin büroları oluşturulacak"

"Korona virüs salgını ile ilgili yeni bir aşamaya geçmiş bulunuyoruz. Bu aşama, özellikle toplu taşıma araçlarındaki sınırlama ve kısıtlamayla devam ediyor" diyen Vali Sedddar Yavuz, "Sahillerde balık tutulması, spor yapılması, piknik yerlerinde özellikle toplu halde bulunulması dahil olmak üzere yasaklama kararları getirildi. Bugün saat 17.00'den itibaren, şehirlerarası otobüsle yolculuk yapma Valiliklerin iznine tabi hale gelmiştir. İlçe Kaymakamlıklarımızca, şehirlerarası otobüs terminallerinde bir büro oluşturmak suretiyle başka bir şehre gitmek isteyenler izin belgesi almak zorunda olacaklar. Vatandaşlarımızın evinde kalması temel prensiptir. Kişi İstanbul'da yaşıyorsa, İstanbul'da, Ordu'da yaşıyorsa, Ordu'da kalmalı. Kural, kişinin yaşadığı yerden ayrılmamasıdır" şeklinde konuştu.

"Şehrin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturulacak"

Emniyet ve Jandarma ekiplerinin şehrin giriş ve çıkışlarında yeni kontrol noktaları oluşturacağının altını çizen Vali Seddar Yavuz, 28 Mart 2020 Cumartesi gününden itibaren özel araçlar dahil bütün araçların kontrol ve denetime tabi tutulacağını ve vatandaşlara "lütfen yerinizden ayrılmayın" şeklinde uyarılarda bulunulacağını kaydetti.

"Evimizde kalalım, kendimizi izole edelim"

Vali Seddar Yavuz, Koronavirüs salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi aracıyla alınan tedbirler kapsamında bugün itibariyle vatandaşların sahil bandları, mesire ve ören yerlerinde, piknik alanlarında piknik yapmak, balık tutmak, spor, yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunması onda yasaklandığını hatırlatarak, "Evimizde kalalım, kendimizi izole edelim" diyerek, konuşmasını tamamladı.

Toplantıda, kurum yöneticilerinin görüş ve düşüncelerini de alan Vali Seddar Yavuz, koronavirüs ile mücadele için belirlenen ulusal politikaların ve yereldeki ihtiyaçlarla birleştirilerek, tavizsiz bir şekilde uygulanacağını sözlerine ekledi.

Kamu görevlilerine de çağrıda bulunan Vali Seddar Yavuz, alınan tedbirlerin yararlı hale getirilebilmesi için tüm kamu görevlilerinin seferberlik anlayışı içinde hareket etmelerini istedi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıya İl İdare Şube Başkanları ve İl Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısına, Vali Yardımcıları Ekrem Ballı, Bayram Gale, Niyazi Erten, Gökhan İkitemur, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, İl İdare Şube Başkanları ile Hıfzıssıhha Meclisi üyeleri katıldı. - ORDU
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Ordu, Güncel

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