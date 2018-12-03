Ordu'da Yaban Domuzlarına Sürek Avı

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:29



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:29

Ordu'da kış nedeniyle ormanlarda yiyecek bulamayan yaban domuzlarının köylere kadar inmesi üzerine sürek avı başlatıldı.Ordu'nun yüksek kesimlerinde ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları köylere kadar indi. Bunun üzerine Ordu Avcılar ve Atıcılar Derneği üyeleri ile Trabzon Vakfıkebir'den gelen avcılar Ordu'nun Altınordu ilçesinde sürek avı düzenledi. Kayadibi Mahallesi'nin kırsal bölgelerinde sürek avı düzenleyen avcılar, hassas burunlu köpeklerin de katıldığı avda ilk gün 12 yaban domuzu etkisiz hale getirildi.Avcılardan Ahmet Çiçek, yaban domuzlarının fındık, kivi ve çilek bahçelerine zarar vermesi üzerine Trabzon Vakfıkebir'den gelen avcı ekipleri ile ortak sürek avı yapmaya karar verdiklerini söyledi. Çiçek, "Domuz popülasyonu son günlerde, bölgede yaşayanlara ve tarım arazilerine zarar verecek kadar arttı. Yaban domuzları şap hastalığının taşıyıcısı olarak biliniyor. Amacımız hem domuz sayısını azaltmak hem de çiftçilerimizin arazilerinin talan edilmesini engellemekti. Gerekli tüm izin ve güvenlik önlemleri alınarak ava çıkıldı. İlk gün 12 yaban domuzunu etkisiz hale getirdik. Belirli aralıklarla domuz avına devam edeceğiz" dedi. - ORDU