Ordu'da Yaban Domuzu Sürek Avı

Ordu
'da yaban domuzlarının sayılarının artmasıyla birlikte Ordu Avcılar
ve Atıcılar Derneği üyelerince sürek avı düzenlendi.
Kentte yaban domuzlarının fındık, kivi ve çilek bahçelerine zarar vermesi üzerine bir araya gelen avcılar sürek avı yapmaya karar verdi.
Bunun üzerine Gülyalı
ilçesine bağlı Kestane Mahallesi'nde buluşan çok sayıda avcı sürek avı gerçekleştirdi.
Mahallenin kırsal bölgelerinde sürek avı düzenleyen avcılar, hassas burunlu köpeklerinde katıldığı etkinlikte, birçok yaban domuzunu etkisiz hale getirildi.
Avcılardan Baysun Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, domuzların etkisiz hale getirilmesi için gerekli izin ve önlemler alındıktan sonra ava çıkıldığını belirterek, "Çeşitli sebeplerden dolayı aç kalan domuzlar yerleşim yerlerine kadar indi. Ekili tarım alanlarında yaban domuzu zararının en aza indirilebilmesi amacıyla yapılan domuz sürek avında çok sayıda domuzu etkisiz hale getirdik. Belirli aralıklarla domuz avına devam edeceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.
Avcı Dinçer Öztürk ise, "Domuz popülasyonunun, son günlerde, bölgede yaşayanlara ve tarım arazilerine zarar verecek kadar arttığını tespit etmemiz üzerine böyle bir uygulama yapıldı. Gerekli tüm izin ve güvenlik önlemleri alınarak ava çıkıldı. Bir aksilik çıkmadan av sonlandırıldı." diye konuştu.
Avcılar,Ordu
02 Aralık 2018 Pazar 15:15