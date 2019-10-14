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Ordu'da yamaç paraşütü uçuşları yeniden başladı

Ordu'da yaklaşık 8 ay önce yaşanan kaza sonrası 530 rakımlı Boztepe'de yapılması yasaklanan yamaç paraşütü uçuşları, Altınordu Kaymakamlığının izniyle yeniden başladı.

14.10.2019 16:42Ordu'da yamaç paraşütü uçuşları yeniden başladı
Ordu'da yaklaşık 8 ay önce yaşanan kaza sonrası 530 rakımlı Boztepe'de yapılması yasaklanan yamaç paraşütü uçuşları, Altınordu Kaymakamlığının izniyle yeniden başladı.
Yasağın sona ermesinin ardından teleferikle Boztepe'ye çıkan paraşüt tutkunları, yeniden yamaç paraşütü yapmanın keyfini yaşadı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada yamaç paraşütü sporu için sayılı alanlardan biri olan ve teleferikle kısa sürede ulaşım sağlanabilen Boztepe'nin, şehrin misafir odalarından biri olduğunu söyledi.
Amaçlarının Ordu'nun turizmine ve tanıtımına katkı sunmak olduğuna dikkati çeken Güler, bu kapsamda yapılan faaliyetlerin sonuna kadar destekçisi olacaklarını ifade etti.
Güler, Ordu'nun sadece 3 ay yaşanacak bir şehir olmadığını belirterek, "Bizim amacımız Ordu'yu 12 ay yaşanır ve seyahat edilebilir şehir haline getirmek. Bu bağlamda daha önce ara verilen yamaç paraşütü, THK ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler ve düzenlemeler, Altınordu Kaymakamlığının izniyle yeniden başladı." dedi.
Belediye olarak şehrin turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için çalışmalarının her alanda devam ettiğini vurgulayan Güler, bütün çalışmalarda Ordu'nun daha fazla tanıtılmasını sağlamayı hedeflediklerini anlattı.
Ordu'da, Şubat 2019'da "kentin seyir terası" olarak adlandırılan Boztepe'ye çıkan Hüseyin İlhan ve Eren Şalcı, uzman pilot ile yolcunun birlikte yaptığı tandem uçuşu gerçekleştirmiş, yaşanan kazada paraşüt eğitmeni İlhan hayatını kaybetmişti.

Altınordu, Boztepe, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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