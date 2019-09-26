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Ordu'da yaralı karaca tedavi altına alındı

Ordu'nun İkizce ilçesinde başıboş köpeklerin yaraladığı karaca, tedavi altına alındı.

26.09.2019 17:00Ordu'da yaralı karaca tedavi altına alındı
Ordu'nun İkizce ilçesinde başıboş köpeklerin yaraladığı karaca, tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Ağaçalan Mahallesi'nde yaralı karaca bulan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şube Şefliği ekiplerine bildirdi.
Başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı belirlenen karaca, ekiplerce koruma altına alındı.
Yaralı karaca, tedavi edilmek üzere Ulubey ilçesindeki veterinere götürüldü.
Karacanın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi.
Mahalle sakinlerinden Nadide Somuncu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son günlerde başıboş köpeklerin karacalara saldırılarının arttığını savundu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, İkizce, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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