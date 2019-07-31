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Ordu'da yaralı karga koruma altına alındı

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı halde bulunan karga, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.

31.07.2019 16:38 Ordu'da yaralı karga koruma altına alındı
Ordu'nun Ünye ilçesinde yaralı halde bulunan karga, tedavi edilmek üzere yetkililere teslim edildi.
İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi Çamlık mevkisinde gezen bir vatandaş, yaralı karga bulması üzerine durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, kanadından yaralı olduğu anlaşılan kargayı tedavisi için koruma altına aldı.
Yaralı karga, Ulubey ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne hizmet veren anlaşmalı veteriner kliniğine götürüldü.
Karga, tedavisinin ardından doğal ortamına bırakılacak.

Öte yandan, simit satışı yapan bir kişi de kargayı olay yerinde simitle besledi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Çamlık, Ünye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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