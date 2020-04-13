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Ordu'da yasağı ihlal edenlere 577 bin TL ceza

ORDU'da sokağa çıkma yasağına uymayan 491 kişiye ve 4 iş yerine toplam 577 bin 399 TL idari para cezası uygulandı.

13.04.2020 14:20 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:20
Ordu'da yasağı ihlal edenlere 577 bin TL ceza

ORDU'da sokağa çıkma yasağına uymayan 491 kişiye ve 4 iş yerine toplam 577 bin 399 TL idari para cezası uygulandı.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, yaptığı açıklamada, kentte 2 günlük sokağa çıkma yasağına uymayanlara yönelik idari para cezası uygulandığını belirtti. Yasağı ihlal eden 491 kişiye ve 4 iş yerine toplam 577 bin TL idari para cezası uygulandığını aktaran Vali Yavuz, "Toplum sağlığını çok yakından ilgilendiren Covid-19 salgınına karşı verdiğimiz mücadeleyi zafiyete uğratacak hiçbir ihlali gözardı etmeyeceğiz ve en ağır yaptırımı uygulayacağız. Covid-19 pandemisinde kritik haftalara girdiğimiz bugünlerde toplumumuzdaki herkesten gerekli hassasiyeti ve duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz. Bizler de alınan tedbirlerin ve koyulan kuralların uygulanıp uygulanmadığını bundan böyle daha sıkı bir şekilde denetleyeceğiz. Alınan kararlara ve tedbirlere uyan sağduyulu vatandaşlarımıza da içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Ordu, Güncel
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