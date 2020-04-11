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Ordu'da yasağın ardından sokaklar ıssız kaldı

Ordu'da yasağın ardından sokaklar ıssız kaldı Türkiye'de, 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta 2 günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Ordu'da sokak ve caddeler adeta bomboş kaldı.

11.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 11.04.2020 13:53
Ordu 'da yasağın ardından sokaklar ıssız kaldı
ORDU - Türkiye 'de, 30 büyükşehirde ve Zonguldak 'ta 2 günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Ordu'da sokak ve caddeler adeta bomboş kaldı.
Tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, geçtiğimiz günlerde 30 büyük şehire ve Zonguldak'a giriş ve çıkışlar 15 günlüğüne sınırlandırılmıştı. Bu kapsamda dün akşam alınan tedbir kararı kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Ordu'da sokağa çıkma yasağının ardından sokak ve caddeler adeta bomboş kaldı.
Şehrin her noktasında polis, bekçi ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Ordu’da yasağın ardından sokaklar ıssız kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Türkiye, Ordu, Genel
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