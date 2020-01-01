Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde yeni yıla girilen ilk dakikalarda 00.05'te Emine-Aşkın Özdemir çiftinin bir kızları oldu. Bebeğe 3 Aralık 2019'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in adı verildi.

3 GÜN ÜST ÜSTE RÜYASINDA GÖRDÜ

Anne Emine Özdemir, doğumdan bir süre önce 3 Aralık 2019'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir'i rüyasında görünce kızına Ceren ismini vermeyi kararlaştırdıklarını söyledi. Anne Emine Özdemir, "Ceren Özdemir ile bir akrabalığımız yok. Ancak soyadı benzerliğimiz var. Ceren'in öldürülmesine bütün ailece üzülmüştük. Doğumdan bir süre önce üç gün üst üste Ceren'i rüyamda gördüm. Bunda da bir hayır var deyip kızıma Ceren'in ismini vermeye karar verdik. Yeni bir Ceren doğdu" dedi.

"CEREN İSMİNİ KOYDUĞUMUZ İÇİN MUTLUYUZ"

Anne Emine Özdemir'in annesi Kısmet Özdemir de, kendilerinin Kabadüz ilçesinde olduklarını, Ceren Özdemir ile soyadı benzerliği taşıdıklarını belirtti. Kısmet Özdemir, "Ceren'in öldürülmesine çok üzülmüştük. Ayrıca soyadı benzerliği olması da bizi kendisine daha çok yakınlaştırdı. Torunuma Ceren'in ismini koyduğumuz için mutluyuz" diye konuştu.