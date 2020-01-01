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Ordu'da yeni yılın ikinci bebeği İHA muhabirini sevindirdi

Ordu'da İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Selim Kuşçu, yeni yılın ilk dakikalarında baba oldu.

01.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:01 Ordu'da yeni yılın ikinci bebeği İHA muhabirini sevindirdi
'da İhlas Ajansı (İHA) muhabiri Kuşçu, yeni yılın ilk dakikalarında baba oldu. Melek-Selim Kuşçu çiftinin bebekleri Ordu'da yeni yılın ilk dakikalarında doğan ikinci bebek oldu.

Ordu'da yeni yılın ilk dakikalarında doğan iki bebek kız oldu. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde gerçekleşen doğumda Emine-Aşkın Özdemir çiftinin bir kızları oldu. Bebeğe 3 Aralık 2019'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in adı verildi.

Kısa bir süre sonra ise özel bir hastanede ikinci bir doğum gerçekleşti. İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Selim Kuşçu'nun eşi Melek Kuşçu, bir kız bebeği dünyaya getirdi. Bebeğe Eslem ismi verildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı, Selim, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

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