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Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine ceren adı verildi

Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine Ceren adı verildiORDU'da yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe 'Ceren' adı verildi.

01.01.2020 15:16 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:19
'da yeni yılın ilk bebeğine Ceren adı verildi
ORDU'da yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe 'Ceren' adı verildi.
Ordu'da 3 2019'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen, Ordu Üniversitesi 3'üncü sınıf öğrencisi balerin Ceren Özdemir'in adı, kentte yeni yılın ilk dakikalarında doğan kız bebeğe verildi. Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesini ziyaret eden Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ceren bebeğe altın taktı. Ceren bebeği kucağına alan Vali Yavuz, Emine-Aşkın Özdemir çiftini de kutladı. Ölümüyle Türkiye'yi hüzne boğan Ceren Özdemir, evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde iki kamu davası açılmıştı. Katil zanlısını Arduç geçen 23 Aralık'taki ilk duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmıştı.
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Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) -
Ordu'da yeni yılın ilk bebeğine ceren adı verildi

Aralık, Ordu, Güncel

Kaynak: DHA


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