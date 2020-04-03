Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı, 2 hayvan da telef oldu.
03.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:56
Olay, Çatalpınar ilçesine bağlı Keçili Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı yağmur neticesinde hayvanlarını ahıra almak için dışarı çıkan Gülizar Karakuş ve Mustafa Karakuş çifti o anda yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı karı-koca, ambulansla Çatalpınar Aile Sağlığı Merkezine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülizar Karakuş hayatını kaybederken Mustafa Karakuş'un ise tedavisi devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
Kaynak: İHA
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