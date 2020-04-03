Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı 1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 2 hayvan da telef oldu Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı, 2 hayvan da telef oldu.

03.04.2020 17:25 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:26

Ordu 'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

1 kişinin hayatını kaybettiği olayda 2 hayvan da telef oldu

ORDU - Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı, 2 hayvan da telef oldu.

Olay, Çatalpınar ilçesine bağlı Keçili Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı yağmur neticesinde hayvanlarını ahıra almak için dışarı çıkan Gülizar Karakuş ve Mustafa Karakuş çifti o anda yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı karı-koca, ambulansla Çatalpınar Aile Sağlığı Merkezine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülizar Karakuş hayatını kaybederken Mustafa Karakuş'un ise tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu’da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Karakuş, Çatalpınar, Ordu, Yerel

Haberin Videosu :

Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Yerel ››Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

Yerel Manşet

Haberler

Son Dakika Yerel Haberleri

18:58: Suriyeli doktorun korona nöbeti - Haberler 18:56: Yol kenarına bırakılan valiz polisi harekete geçirdi - Haberler 18:54: Elazığ'da Vefa Sosyal Destek Grubu 24 bin 653 aileye ulaştı - Haberler 18:53: Irak'ta petrol boru hattında yangın çıktı - Haberler 18:52: Rize'de koronavirüs tedavisi gören 5 kişi taburcu edildi - Haberler 18:17: Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda bağış miktarı 900 milyon lirayı aştı 16:50: Bir grup hayırsever, ihtiyaç sahibi yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü - Haberler 16:45: Almanya'daki sevgilisi korona tedbirlerinden gelemeyince intihar etti - Haberler 16:08: Son Dakika: İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 605'e yükseldi - Haberler 16:02: Satışları yüzde 100 artan turşucu, dükkanının camına "Koronavirüs aşısı bulunur" yazısı astı - Haberler 15:58: Melike öğretmen masayı okul tahtası yapıp internet üzerinden ders anlattı - Haberler 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu