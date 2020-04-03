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Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı, 2 hayvan da telef oldu.

03.04.2020 18:31 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:35

Ordu 'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

ORDU - Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı, 2 hayvan da telef oldu.

Olay, Çatalpınar ilçesine bağlı Keçili Mahallesi'nde meydana geldi. Aşırı yağmur neticesinde hayvanlarını ahıra almak için dışarı çıkan Gülizar Karakuş ve Mustafa Karakuş çifti o anda yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralı karı-koca, ambulansla Çatalpınar Aile Sağlığı Merkezine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Gülizar Karakuş hayatını kaybederken Mustafa Karakuş'un ise tedavisi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ordu’da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İHA

Etiketler: Mustafa Karakuş, Çatalpınar, Ordu, Yerel

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Ordu'da yıldırım düştü: 1 ölü, 1 yaralı
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