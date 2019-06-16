16.06.2019 18:40
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Ordu'da YKS açıklaması

Ordu

Ordu'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 22 öğrencinin çeşitli sebeplerle giremediği bildirildi.

Ordu'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 22 öğrencinin çeşitli sebeplerle giremediği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ÖSYM Başkanlığınca, 15-16 Haziran'da yapılan sınava 12'nci sınıflar ve mezun öğrenciler katıldı.
Ordu'da Temel Yeterlilik Sınavına 11 bin 594, Alan Yeterlilik Testi Sınavına 9 bin 144, Yabancı Dil Testi Sınavına 548 olmak toplamda 21 bin 286 öğrenci sınavlara giriş hakkı bulunuyor.
Sınavlara girme hakkı bulunan öğrencilerden 15'i geç kaldıkları, 3'ü öğrenci kimliğinde fotoğraf bulunmadığı, 4'ü ise sağlık sorunlarından dolayı giremedi.
YKS'nin, kentte huzur ve sükun içerisinde geçtiği, başka bir sorun olmadığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Ordu, Güncel

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