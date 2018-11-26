Ordu'da Yolcu Otobüsünde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde yolcu otobüsündeki bir kişiye ait çantada uyuşturucu ele geçirildi, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yaycı Mahallesi'nde 3 kişi arasında uyuşturucu alışverişi yapıldığı yönünde ihbar aldı.
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğünün de destek verdiği operasyonda şüphelilerden birisinin ilçe otogarında şehirler arası yolcu otobüsüne bindiği belirlendi.
Ekipler, otogardaki yolcu otobüsünde şüpheliye ait çantada arama yaptı.
Aramada 3 kilo 265 gram esrar ele geçirilirken çantanın sahibi gözaltına alındı.
Ekipler, genişlettikleri operasyonda olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen 2 kişiyi daha gözaltına alındı.
Üç şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Ünye,Ordu
26 Kasım 2018 Pazartesi 11:42