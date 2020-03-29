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Ordu'da yollarda sıkı denetim

Ordu'da virüsün yayılmasını engelleme, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanması sonrasında il sınırında oluşturulan kontrol noktalarında sıkı denetimler yapılıyor.

29.03.2020 20:57 | Son Güncelleme: 29.03.2020 20:57
Ordu'da yollarda sıkı denetim
Ordu 'da virüsün yayılmasını engelleme, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanması sonrasında il sınırında oluşturulan kontrol noktalarında sıkı denetimler yapılıyor.

Ordu'ya Ünye-Akçay mevkiindeki Samsun girişi, Gülyalı-Turnasuyu mevkiindeki Giresun girişi, Aybastı ve Akkuş'taki Tokat girişi ile Mesudiye'deki Sivas girişi olmak üzere 5 ayrı il sınırı girişinde oluşturulan kontrol noktalarında, ticari araçların yanısıra özel araçlar da denetleniyor.

Kontrol noktalarında görev yapan, emniyet, jandarma ve sağlık personelinden oluşan ekipler, şehirlerarası yolculuk yapanların seyahat izin belgesi olup olmadığını ve yolcuların sağlık kontrolleri yapıyor. Şüpheli vakalar, tanı için hastanelere gönderiliyor.

28 Mart 2020 Cumartesi günü saat 17.00'de başlayan kontrol ve denetim faaliyetlerinde, 29 Mart 2020 Pazar günü bugün saat 18.00 itibariyle bin 126'sı özel, 131'i ticari araç olmak üzere toplam bin 257 araç kontrol edildi. Bu araçlarda seyahat eden toplam 3 bin 796 kişinin de sağlık taraması, kontrolü yapıldı.

Yapılan kontrol ve denetimlerde, Seyahat İzin Belgesi olmayanların seyahat etmelerine izin verilmiyor.

Oluşturulan Seyahat İzin Kurulu'nca, tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden-ağır hastası olan, son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşlarımıza Seyahat İzin Belgesi düzenleniyor. - ORDU

Kaynak: İHA

Etiketler: Ordu, Güncel

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