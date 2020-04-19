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Ordu'da yurtlarda karantinada kalanlardan teşekkür mektupları

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Ordu'daki yurtlarda gözetim altında tutulanlar, yazdıkları mektuplarla görevlilere teşekkür etti.

19.04.2020 14:42 | Son Güncelleme: 19.04.2020 15:00
Ordu'da yurtlarda karantinada kalanlardan teşekkür mektupları
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından getirilerek Ordu 'daki yurtlarda gözetim altında tutulanlar, yazdıkları mektuplarla görevlilere teşekkür etti.
Polonya 'nın Varşova kentinden hava yoluyla kente gelen 212 Türk vatandaşının, Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesi'nde bulunan Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'ndaki karantinası sürüyor.
Her biri farklı odalarda kalan vatandaşlardan bazıları, duygularını kaleme aldıkları mektuplarla ifade etti.
Özlemnur Gök, mektubunda, kendilerine yardımcı olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:
"Bize gösterdiğiniz güler yüz, sıcaklık ve samimiyet paha biçilmez. Bu zor günlerin ardından elbet sıcak yaz güneşi doğacaktır. Gün içinde elbette eksikler olacaktır ama sizin güler yüzünüz bütün eksikleri kapatıyor. Bizleri kendi evlatlarınızdan ayırmadığınız gibi her saat bütün ihtiyaçlarımızı elinizden geldiğince yaptığınız için teşekkür ederim. Uçaktan indiğim andan itibaren bütün stres ve korkumu sıcaklığınız ve güler yüzünüz sayesinde geride bıraktım."
Soyadını belirtmeyen Büşra da teşekkürlerini ilettiği mektubunda, "Dün gece bizleri güler yüzle karşılayabilmek için nasıl çabaladığınızı hepimiz gördük ve şahit olduk. Bir kez daha ülkemle, en çok da sizlerle gurur duydum. Allah hepinize güç, kuvvet ve sıhhat versin." ifadelerini kullandı.
Sizler bizim görünmeyen süper kahramanlarımızsınız"
Ahmet Düzduran da kendilerine gösterilen ilgi dolayısıyla minnettar olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Düzduran, mektubunda şu görüşlere yer verdi:
"Gece yarısı o soğukta hiç şikayet etmeden o güzel kalbinizden içten bir şekilde, 'Oğlum gel, canım böyle otur, üşüme' deyişinizi, soğuktan ayağınızın titremesine rağmen bizim sorunlarımız için kendinizi fedakarca öne atmanızı hiçbir zaman unutmayacağım. Sizlerin sırf bizim sıcak yuvamıza kavuşalım diye yaptığınız bu fedakarlığın karşılığını ödeyemeyiz. Şunun sözünü veriyoruz. Biz Türk gençleri çok çalışacağız ve sizleri hiçbir zaman kalbimizden eksik etmeyeceğiz. Sizler bizim görünmeyen süper kahramanlarımızsınız."

Kaynak: AA

Etiketler: Varşova, Polonya, Ordu, Güncel
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