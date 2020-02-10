Haberler » Güncel » Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Haber

Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde bir yolcu otobüsü ile iki tırın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

10.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:40
'nun ilçesinde bir yolcu otobüsü ile iki tırın da karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
yönüne giden otomobil, kar yağışının etkili olduğu ilçe girişinde başka bir otomobile çarptı.
Yoldaki kaza nedeniyle bir yolcu otobüsü, iki tır ve 6 otomobil daha çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobillerdeki 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kara yolunda aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından yaklaşık bir saat sonra normale döndü.
Ordu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Gülyalı, Samsun, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 21:11:51