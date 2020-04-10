Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ordu'daki 4 büyüklüğünde deprem

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin "Geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

10.04.2020 01:54 | Son Güncelleme: 10.04.2020 02:26
Ordu'daki 4 büyüklüğünde deprem
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Korgan ilçesinde 4 büyüklüğünde meydana gelen depreme ilişkin "Geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Herhangi bir hasar söz konusu değil. Şu ana kadar bize ulaşan can veya mal kaybı, yaralanma bilgisi yok." ifadelerine yer verdi.
Başkan Güler, sosyal medyada yayımlanan bazı fotoğraflara ilişkin ise "Sosyal medyada asılsız haberler ve görseller dolaşıyor. Sadece resmi makamlardan yapılan açıklamalara itibar ediniz." değerlendirmesinde bulundu.
Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin kısa sürdüğünü ancak ilçe genelinde panik yarattığını söyledi. İlçe sakinlerinin panik içerisinde dışarı çıktığını aktaran Kiraz, deprem sonrası kendilerine ulaşan herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını kaydetti.
Kiraz, depremin yoğun bir şekilde gürültü oluşturduğuna da dikkati çekerek Kaymakam ile sahada olduklarını, incelemelerinin devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Hilmi Güler, Korgan, Deprem, Ordu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Bill Gates’ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı’nı bulur Haberler
Bill Gates'ten karamsar koronavirüs öngörüsü: Hayatın normale dönmesi 2021 Sonbaharı'nı bulur
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken’den kafa karıştıran itiraf Haberler
Evli sevgilisinden ayrılan Ece Erken'den kafa karıştıran itiraf
Putin’den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Prof. Dr. Mehmet Öz’den korkutan korona sözleri: Şu anda 2 virüs var Haberler
Prof. Dr. Mehmet Öz'den korkutan korona sözleri: Şu anda 2 virüs var
İngilizlerden bomba iddia! Vedat için rekor bonservis Haberler
İngilizlerden bomba iddia! Vedat için rekor bonservis
Gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor Haberler
Gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarına indirim geliyor
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir Haberler
Bilim Kurulu üyesinden korona uyarısı: Nüfusun yarısı hasta olabilir
Haberler ›› Güncel ››Ordu'daki 4 büyüklüğünde deprem - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:32: 2 kişinin öldüğü kazada düşen plakayı almak için döndüğünde yakalandı - Haber 02:28: Sakarya -Kavgayı ayırmaya gelen polislere meşaleli, pastalı sürpriz - Haber 02:25: 2 kişinin öldüğü kazada düşen plakayı almak için döndüğünde yakalandı - Haber 02:22: Kocaeli -Eşini balta ile öldürüp cesedini kanepenin altına sakladı - Haber 02:12: Mersin'de seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Haber 00:37: Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu - Haber 00:09: Putin'den tuhaf korona sözleri! Virüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti - Haberler 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler