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Ordu'daki 49 çivisiz ahşap cami restore edilecek

Ordu'da, tarihi mekan ve yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla 49 çivisiz ahşap cami restore edilecek.

02.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 13:16 Ordu'daki 49 çivisiz ahşap cami restore edilecek
'da, tarihi mekan ve yapıların korunarak gelecek nesillere aktarılması amacıyla 49 çivisiz ahşap cami restore edilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki çivisiz ahşap camiler restorasyon programına aldı.
Ordu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ali Bayhan ile yürütülen ortak çalışmayla tespit edilerek "Geçmişten Günümüze Ordu'nun Geleneksel Ahşap Camileri" adıyla kitap basımı yapılan 49 çivisiz cami restore edilecek.

Çalışma kapsamında, ilçesi Çayır Camisi ve şadırvanı ile Yenicuma Camisi, Gürgentepe ilçesi Eskiköy, Ünye ilçesi Çatak. Çatalpınar ilçesi Mevlana camilerinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

Çaybaşı ilçesi Gürcek ve Tekke camilerinin de restorasyon projelerinin hazırlıkları sürüyor. Gürgentepe Eskiköy Camisi'nin restorasyonuna ise yakın zamanda başlanması planlanıyor.
Orta Asya ve Anadolu Türk mimarisinde geleneksel olarak görülen ve metal çivi kullanılmadan yapılan bu camiler, bugüne ulaşan önemli eserler arasında yer alıyor.

Ahmet Ali Bayhan, Çaybaşı, Ordu, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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