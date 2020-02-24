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Ordu'daki ahır yangınında 13 büyükbaş hayvan telef oldu

Ordu'nun Aybastı ilçesinde bir besiciye ait ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu.

24.02.2020 23:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 23:54Ordu'daki ahır yangınında 13 büyükbaş hayvan telef oldu
'nun ilçesinde bir besiciye ait ahırda çıkan yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Karmanlı Mahallesi'nde Sinan Özer'e ait ahırda elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.
Kısa sürede tüm ahırı saran yangında 13 büyükbaş hayvan telef oldu.
Ordu Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınırken, hayvanlarını kaybeden Sinan Özer büyük üzüntü yaşadı.
Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede geçimini hayvancılıkla sağlayan Sinan Özer'e geçmiş olsun dileklerini ileterek, zararın karşılanmasıyla ilgili çalışma yapacaklarını belirtti.

Sinan Özer, Aybastı, Ordu, Güncel

Kaynak: AA

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