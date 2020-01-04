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Ordu'daki Argan Yaylası'nda kar festivali düzenlendi

Ordu'nun 1600 rakımlı Argan Yaylası'nda düzenlenen kar festivali, renkli geçti.

04.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 04.01.2020 18:58 Ordu'daki Argan Yaylası'nda kar festivali düzenlendi
'nun 1600 rakımlı Argan Yaylası'nda düzenlenen kar festivali, renkli geçti.
Ordu Büyükşehir ve belediyeleri tarafından, Akkuş ilçesine bağlı yaylada bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivale katılanlar, kayak ve kızak yaparak gönüllerince eğlendi. İlginin yoğun olduğu etkinlikte karın üzerinde horon tepildi.
Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, burada yaptığı konuşmada, Argan Yaylası'nın doğa turizmi açısından kentin önemli noktalarından olduğunu söyledi. Festivale katılanların gönlünce eğlendiğini dile getiren Demirci, doğal güzellikleriyle ilçenin ve yaylanın ilerleyen yıllarda şehrin gözde yerlerinden biri olacağını belirtti.
Demirci, Argan Yaylası için tüm altyapıyı hazırladıklarını anlatarak "İnşallah yaz ve kış turizmi olarak Akkuş'umuza ve bölgemize hizmet edeceğiz. Gerçekten de katılımın bu kadar yoğun olacağını tahmin etmedik. Gördük ki insanlarımız burada çocuklarıyla eğleniyorlar, bu da hem vatandaşlarımız hem de bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.

Akkuş, Ordu, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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