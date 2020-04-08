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Ordu'daki cadde estetik görünüme bürünüyor

Ordu'da yürütülen "Dış Cephe İyileştirme ve Zemin İyileştirme" projesi kapsamında, Sırrıpaşa Caddesi'ne estetik bir görünüm kazandırılıyor.

08.04.2020 18:20 | Son Güncelleme: 08.04.2020 18:22
Ordu 'da yürütülen "Dış Cephe İyileştirme ve Zemin İyileştirme" projesi kapsamında, Sırrıpaşa Caddesi'ne estetik bir görünüm kazandırılıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, caddede 50 binada cephe iyileştirme çalışmaları tamamlanırken, zeminde ise beton döküm çalışmaları sürdürülüyor.
19 Eylül Ortaokulu ile Tahıl Pazarı arasındaki 5500 metrekare alanda uygulanacak projede 98 binanın dış cephesi iyileştirilirken, zemin de doğal taşla kaplanacak.
Çalışmalar çerçevesinde binalar farklı renklerde boyanırken, tabela ve reklam uygulamaları yönetmeliğe uygun hale getirilecek, klima dış üniteleri gizlenecek, yağmur iniş boruları değiştirecek ve antenler merkezi sistemde toplanarak estetik bir görünüm elde edecek.
Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, halk arasında "Fidangör" olarak bilinen Sırrıpaşa Caddesinin, şehrin en önemli caddelerinden birisi olduğunu vurguladı.
Şişman, 500 metre uzunlukta ve 7 metre genişlikte olan bu caddede cephe ve zemin iyileştirmesi yaptıklarını anlatarak, "Bunları yapmadan önce ise alt yapıyı tamamen yeniledik. Çalışmalar esnasında vatandaşlarımızı mağdur etmemek için zemini halı ile kaplamıştık. Ekiplerimiz çalışmalarını özveriyle yürütüyor. Caddedeki çalışmaları mayıs ayı sonu itibariyle tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı. Ordu’daki cadde estetik görünüme bürünüyor

Kaynak: AA

Etiketler: Eylül, Ordu, Güncel
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