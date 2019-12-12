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Ordu'da geçen yıl yaşanan cinayette DEAŞ şüphesi

Ordu'da geçen yıl başı kesilerek öldürülen Iraklı Hussein Kalaf Abdulameer Marzoq cinayetinden DEAŞ izi çıktı. Cinayeti işleyen Iraklı Ahmet Ahmed'in İdlib'den Türkiye'ye geldiği belirlendi ve cep telefonunda DEAŞ içerikli mesajlar bulundu.

12.12.2019 09:49 | Son Güncelleme: 12.12.2019 10:28Ordu'da geçen yıl yaşanan cinayette DEAŞ şüphesi

Ordu'da 22 Aralık 2018 akşamı Musa Najm Abdullah Al Qaisi, kahvehaneden tanıdığı Hussein Kalaf Abdulameer Marzoq'u (17) arayıp halı saha maçına çağırdı. Maç bitiminde Marzoq ve Al Qaisi kendileri gibi Iraklı olan Ahmet Ahmed'in Bucak mahallesindeki evine gitti.

Marzoq'un parçalara ayrılmış cesedi 23 Aralık'ta belediye çöp ayrıştırma tesisinde bulundu.

EVDE KANLI ORAK BULUNDU

'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre yapılan incelemede Ahmed'in evinde kan izleri ve 71 santimetre uzunluğunda kanlı bir orak bulundu. Kan örneklerinin Marzoq, Ahmed ve Al Qaisi ile 35 yaşındaki İbrahim Mutlaq ile 17 yaşındaki B.S.K.K.'ye ait olduğu belirlendi. Ahmed'in cep telefonundan Marzoq'un orakla kestiği başını tutarken çekilmiş fotoğraflar çıktı.

CEP TELEFONUNDA DEAŞ MESAJLARI BULUNDU

Al Qaisi'nin cep telefonundan ise DEAŞ'ın propaganda mesajları bulundu. Al Qaisi'ye "Yaptığınız onurlu işinizden dolayı teşekkür ederim" şeklinde Arapça sesli mesaj gönderildiği belirlendi. Bir başka sesli mesajda DEAŞ bayrağının yanı sıra örgüt için yazılmış "Hoş geldin ordu, hoş geldin yiğitlerin bayrakları" şeklinde şiirin iletildiği saptandı.

KENDİLERİNİ SAVUNDULAR

Savcılıktaki savunmasında cinayet iddialarını reddeden Ahmed, "DEAŞ'lı değilim" dedi. Al Qaisi ise ifadesinde, "Telefondaki kayıtlar bana ait değil" diyerek kendisini savundu.

Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulan sanıklara 'çocuğu canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan dava açıldı. İddianamede, sanıkların DEAŞ üyesi olduklarına ve emri örgütten aldıklarına dair yeterli kanıt elde edilemediği vurgulandı.

Ancak kurbanın Şii, sanıkların Sünni mezhepten olduğunun altı çizildi.


İsmail Saymaz, Hürriyet, 3. Sayfa, Güncel

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