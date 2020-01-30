Haberler » Ekonomi » Ordu'daki denetimlerde 324 kilogram su ürününe el konuldu - Ekonomi

Ordu'daki denetimlerde 324 kilogram su ürününe el konuldu

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 324 kilogram su ürününe el konuldu.

30.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 30.01.2020 16:14Ordu'daki denetimlerde 324 kilogram su ürününe el konuldu
Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde 324 kilogram su ürününe el konuldu.
Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 27-29 Ocak'ta il genelinde eş zamanlı ve çapraz denetimler gerçekleştirildi.
Ekiplerce, su ürünlerinin karaya çıkış noktalarında, denizde ve iç sularda, balıkçı barınak ve çekek yerlerinde, su ürünleri perakende satış yerlerinde, yol güzergahlarında ve balık halinde denetimler yapıldı.
24 saat esasına göre gerçekleştirilen denetimlerde, 324 kilogram su ürününe el konularak 3 kişiye idari yaptırım uygulandı.

Ordu, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

Son Dakika Haberleri

17:10  Halis Bayancuk kimdir, nereli? Ebu Hanzala kaç yaşında?
16:31  Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu oyuncuları ve Suçlu özeti!
16:13  Bircan Bali kimdir, ne iş yapıyor? Bircan Bali kaç yaşında, Bircan Bali eşi kimdir?
16:11  Süper Loto çekilişi saat kaçta? Süper Loto sonuçları 30 Ocak 2020 Milli Piyango
15:29  Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil Ioannis Lagos kimdir?
30.01.2020 22:14:59