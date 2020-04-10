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Ordu'daki depremde 1'i ağır, 11 bina hasar aldı

ORDU'nun Korgan ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışması yapıldı.

10.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 10.04.2020 20:35
Ordu'daki depremde 1'i ağır, 11 bina hasar aldı

ORDU'nun Korgan ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışması yapıldı. Tespit sonucu 1 binanın ağır hasarlı, 10 binanın ise az hasarlı olduğu belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 00.23'te merkez üssü Korgan ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Ordu , Giresun ve Gümüşhane'de hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

KORGAN'DA HASARLI BİNALAR VAR

Korgan ve Kumru ilçelerinde AFAD ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerince, saha taraması yapıdı.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Korgan ilçesinde 6 mahallede 12 konut incelenmiş olup, bunlardan 1 tanesi hasarsız, 10 tanesi az hasarlı, 1 tanesi ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Ağır hasarlı tespit edilen 1 konut eski ve ahşap yapı olup, ekonomik ömrünü doldurmuştur. Konut sahibine afet ve acil yardım ödeneğinden 11 bin TL kira yardımı talep edilecektir. Kumru ilçemizde yapılan incelemede ise herhangi bir hasar olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca Kabataş ilçesi Merkez Mahallesinde 1 konut duvarında çatlaklar oluştuğu ihbarı yapılmıştır. Kaymakamlıkça ilk inceleme yapılmış olup, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü teknik personellerince detaylı inceleme yapılacaktır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Korgan, Ordu, Güncel
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