Ordu'daki Fetö/pdy Davaları

Ordu
'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen duruşma kapsamında, 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tek dosyada görülen duruşmada sanıklar, yakınları ve avukatları hazır bulundu. FETÖ'nün, Fatsa
ilçe yapılanması olduğu iddia edilen ve tutuksuz yargılanan sanıklar A.T., A.B., A.U., A.E., C.K., D.E., H.Ö., H.G., İ.K., K.Y., M.S., M.T., M.A., Ş.K., Y.B., V.Ö., A..K., A.S., C.B., S.B. ve R.Y. hakkında tanık beyanı dinlendi.
Sanıklar, daha önceki ifadelerini tekrar edip, yapılanma ile bağlantılarının olmadığını ileri sürerek, beraat talep metti.
Duruşma farklı bir tarihe ertelendi. - ORDU
Ordu
07 Aralık 2018 Cuma 17:52