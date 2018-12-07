Ordu'daki Fetö/pdy Davası

07 Aralık 2018 Cuma 17:44



07 Aralık 2018 Cuma 17:44

Ordu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, terör örgütünün Fatsa ilçe yapılanmasında olduğu iddia edilen ve tutuksuz yargılanan 21 sanık ile yakınları ve avukatları katıldı.Tanık Y.K, tanıdığı sanıklar hakkında, yapıyla olan bağlantılarına ilişkin beyanda bulundu.Sanıklar A.T, A.B, A.U, A.E, C.K, D.E, H.Ö, H.G, İ.K, K.Y, M.S, M.T, M.A, Ş.K, Y.B, V.Ö, A.K, A.S, C.B, S.B. ve R.Y. ise tanık beyanlarını reddetti.Önceki ifadelerini yineleyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.Mahkeme, avukatların da dinlenilmesinin ardından duruşmayı erteledi.